Marché ambulant Pau

Venez déambuler au gré de vos envies devant les étals de livres, vêtements, tissus, maroquinerie, bric-à-brac, au marché de la place de la Libération les samedis matin, de 8h à 13h

Ouvert toute l’année y compris jours fériés à l’exception du 25 décembre et 1er janvier et si un samedi est daté au 1er novembre. .

Place de la Libération Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 85 80

