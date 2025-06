Marché – Anglès 1 juillet 2025 08:00

Tarn

Marché Anglès Tarn

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-07-01 08:00:00

fin : 2025-08-31 12:30:00

Date(s) :

2025-07-01

Venez découvrir ou redécouvrir les richesses de notre terroir !



Miels, fromages, volailles, légumes, charcuterie, truites, canard gras… Les excellents produits du plateau d’Anglès pour régaler petits et grands !

.

Anglès 81260 Tarn Occitanie +33 5 63 70 97 19 mairie.angles.81@wanadoo.fr

English :

Come and discover or rediscover the riches of our land!



Honeys, cheeses, poultry, vegetables, delicatessen, trout, duck… The excellent products of the plateau of Anglès to delight young and old!

German :

Entdecken Sie die Reichtümer unserer Region oder entdecken Sie sie wieder!



Honig, Käse, Geflügel, Gemüse, Wurstwaren, Forellen, Ente gras… Die hervorragenden Produkte der Hochebene von Anglès verwöhnen Groß und Klein!

Italiano :

Venite a scoprire o riscoprire le ricchezze della nostra terra!



Mieli, formaggi, pollame, verdure, salumi, trote, anatre… Le eccellenze dell’altopiano di Anglès per deliziare grandi e piccini!

Espanol :

Venga a descubrir o redescubrir las riquezas de nuestra tierra



Mieles, quesos, aves, verduras, embutidos, trucha, pato… Los excelentes productos de la meseta de Anglès para deleitar a grandes y pequeños

L’événement Marché Anglès a été mis à jour le 2021-06-16 par Office de tourisme Destination Haut-Languedoc