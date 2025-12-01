Marché animé ambiance de Noël Vendœuvres

Marché animé ambiance de Noël

Samedi 2025-12-14 08:00:00

2025-12-14 13:00:00

2025-12-14

Marché animé, ambiance de Noël.

Vente de poissons d’étang vivants par Fish Agri (dès 9h). Exposition de peintures sur les étangs de la Brenne. Tombola

Musiques et chants de Noël par l’A.M.V.V. Présence du père Noël.

Frites de carpes et cuisses de grenouilles par l’auberge St Sulpice. .

Place Saint Louis Vendœuvres 36500 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 38 31 01

English :

Lively market, Christmas atmosphere.

German :

Lebhafter Markt, weihnachtliche Stimmung.

Italiano :

Un mercato vivace con un’atmosfera natalizia.

Espanol :

Un animado mercado con ambiente navideño.

