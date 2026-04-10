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AGENDA · Arengosse

Marché animé Arengosse

vendredi 7 août 2026 · Arengosse

Marché animé Arengosse

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Heure de début
16:30:00
Adresse
Place Aristide Briand
Ville
40110 Arengosse
Département
Landes
Tarif

Arengosse

Marché animé

Place Aristide Briand Arengosse Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 16:30:00
fin : 2026-08-07

Date(s) :
2026-08-07

Venez découvrir le marché animé d’Arengosse !
Au programme
– 16h30 Marché étoffé
– 20h Spectacle La magie va opérer
– 21h Concert salsa
Buvette et restauration sur place
Entrée libre
Espace pique-nique
Venez découvrir le marché animé d’Arengosse !
Au programme
– 16h30 Marché étoffé
– 20h Spectacle La magie va opérer
– 21h Concert salsa
Buvette et restauration sur place
Entrée libre
Espace pique-nique   .

Place Aristide Briand Arengosse 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 51 72 97 

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English : Marché animé

Come discover the lively Arengosse market!
On the schedule:
– 4:30 p.m.: Flea market
– 8:00 p.m.: Show: “La magie va opérer”
– 9:00 p.m.: Salsa concert
Refreshments and food available on site
Free admission
Picnic area

L’événement Marché animé Arengosse a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Morcenx

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