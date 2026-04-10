Marché animé Arengosse
vendredi 7 août 2026 · Arengosse
Informations pratiques
Arengosse
Marché animé
Place Aristide Briand Arengosse Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 16:30:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Venez découvrir le marché animé d’Arengosse !
Au programme
– 16h30 Marché étoffé
– 20h Spectacle La magie va opérer
– 21h Concert salsa
Buvette et restauration sur place
Entrée libre
Espace pique-nique
Venez découvrir le marché animé d’Arengosse !
Au programme
– 16h30 Marché étoffé
– 20h Spectacle La magie va opérer
– 21h Concert salsa
Buvette et restauration sur place
Entrée libre
Espace pique-nique .
Place Aristide Briand Arengosse 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 51 72 97
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English : Marché animé
Come discover the lively Arengosse market!
On the schedule:
– 4:30 p.m.: Flea market
– 8:00 p.m.: Show: “La magie va opérer”
– 9:00 p.m.: Salsa concert
Refreshments and food available on site
Free admission
Picnic area
L’événement Marché animé Arengosse a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Morcenx
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