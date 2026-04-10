Informations pratiques

Arengosse

Marché animé

Place Aristide Briand Arengosse Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 16:30:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Venez découvrir le marché animé d’Arengosse !

Au programme

– 16h30 Marché étoffé

– 20h Spectacle La magie va opérer

– 21h Concert salsa

Buvette et restauration sur place

Entrée libre

Espace pique-nique

Venez découvrir le marché animé d’Arengosse !

Au programme

– 16h30 Marché étoffé

– 20h Spectacle La magie va opérer

– 21h Concert salsa

Buvette et restauration sur place

Entrée libre

Espace pique-nique .

Place Aristide Briand Arengosse 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 51 72 97

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English : Marché animé

Come discover the lively Arengosse market!

On the schedule:

– 4:30 p.m.: Flea market

– 8:00 p.m.: Show: “La magie va opérer”

– 9:00 p.m.: Salsa concert

Refreshments and food available on site

Free admission

Picnic area

L’événement Marché animé Arengosse a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Morcenx