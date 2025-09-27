Marché animé Châteauneuf-sur-Cher
Marché animé Châteauneuf-sur-Cher samedi 27 septembre 2025.
Marché animé
Place Jean Thévenot Châteauneuf-sur-Cher Cher
Début : 2025-09-27 09:00:00
fin : 2025-09-27 12:00:00
2025-09-27
Ce samedi 27 septembre, les commerçants vous proposent une animation étoffée lors du marché hebdomadaire.
Profitez de dégustation d’huîtres et vin blanc (avec modération) lors du marché hebdomadaire, animé et proposé par les commerçants. Une autre façon de profiter du marché du samedi à Châteauneuf-sur-Cher. .
Place Jean Thévenot Châteauneuf-sur-Cher 18190 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 60 63 84
English :
This Saturday, September 27, traders will be offering a wide range of entertainment at their weekly market.
German :
Am Samstag, dem 27. September, bieten die Händler auf dem Wochenmarkt ein umfangreiches Unterhaltungsprogramm an.
Italiano :
Sabato 27 settembre, i commercianti organizzeranno un ricco programma di intrattenimento nel loro mercato settimanale.
Espanol :
Este sábado 27 de septiembre, los comerciantes ofrecerán un apretado programa de entretenimiento en su mercado semanal.
