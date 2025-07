Marché animé Lignières

Marché animé Lignières lundi 14 juillet 2025.

Marché animé

Place Roger Salengro Lignières Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2025-07-14

fin : 2025-07-14

Date(s) :

2025-07-14

Retrouvez votre marché hebdomadaire avec vos commerçants habituels et bien d’autres lors de ce marché festif et profitez d’animations durant toute cette matinée.

Une matinée pleine de surprises et d’animations pour toute la famille.

Vos producteurs et artisans locaux habituels seront présents pour vous offrir leurs produits frais et de qualité. L’association des parents d’élèves vous propose des jeux et activités pour les plus jeunes, Michel et ses ânes vous offriront des balades en calèches, dans une ambiance musicale avec La Ribote et Zaza. Et pour ce 14 juillet, il y aura un défilé de véhicules d’époque et l’Harmonie de Lignières en fanfare. Une exposition militaire sera à découvrir dans l’ancien bâtiment HSBC et une autre dédiée à la Poterie du Berry chaque lundi matin de 10h à 12h chez Mémoire et Patrimoine. Profitez en pour faire un tour au comptoir artisanal et gourmand et appréciez l’exposition peintures mixtes d’Aline Melaye. .

Place Roger Salengro Lignières 18160 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 60 00 18

English :

You’ll find your weekly market with your usual traders and many others at this festive market, and enjoy entertainment throughout the morning.

German :

Finden Sie Ihren Wochenmarkt mit Ihren üblichen Händlern und vielen anderen auf diesem festlichen Markt wieder und profitieren Sie von den Animationen während des gesamten Vormittags.

Italiano :

Visitate il vostro mercato settimanale con i vostri commercianti abituali e molti altri in questo mercato festivo e godetevi l’intrattenimento per tutta la mattina.

Espanol :

Visite su mercado semanal con sus comerciantes habituales y muchos otros en este mercado festivo y disfrute de entretenimiento durante toda la mañana.

L’événement Marché animé Lignières a été mis à jour le 2025-07-04 par OT LIGNIERES