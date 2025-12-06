Marché animé Mourenx

Marché animé Mourenx samedi 6 décembre 2025.

Place de Navarre Mourenx Pyrénées-Atlantiques

2025-12-06

Marché traditionnel animé par Chafao pour une ambiance de Rumba d’Amérique du sud.
Présence du Père Noël.   .

Place de Navarre Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 60 03 46 

