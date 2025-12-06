Marché animé Mourenx
Marché animé Mourenx samedi 6 décembre 2025.
Marché animé
Place de Navarre Mourenx Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-06
Date(s) :
2025-12-06
Marché traditionnel animé par Chafao pour une ambiance de Rumba d’Amérique du sud.
Présence du Père Noël. .
Place de Navarre Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 60 03 46
English : Marché animé
L’événement Marché animé Mourenx a été mis à jour le 2025-11-26 par OT Coeur de Béarn