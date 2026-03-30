Marche annuelle autour de Lugaut

Lugaut Retjons Landes

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

Un peu moins d’une douzaine de kilomètres autour de la chapelle, évocation des moulins qui existaient autrefois à Retjons.

En plus du pique-nique, pensez à la bouteille d’eau, de bonnes chaussures de marches, un chapeau et vêtement de pluie au cas où !

Un peu moins d’une douzaine de kilomètres autour de la chapelle, évocation des moulins qui existaient autrefois à Retjons.

Accueil gourmand à Lugaut à 9h30, départ de la marche à 10h30 et arrivée pour un pique-nique tout près du moulin de Marras à 12h30.

Reprise de la marche à 14h pour un retour à Lugaut à 16h.

En plus de votre pique-nique, pensez à la bouteille d’eau, de bonnes chaussures de marches, un chapeau et vêtement de pluie au cas où ! .

Lugaut Retjons 40120 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 66 48 75

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English : Marche annuelle autour de Lugaut

A little less than a dozen kilometers around the chapel, evoking the mills that once existed in Retjons.

As well as a picnic lunch, don’t forget a bottle of water, good walking shoes, a hat and rain gear, just in case!

L’événement Marche annuelle autour de Lugaut Retjons a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Landes d’Armagnac