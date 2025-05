Marche apprenante « Funérailles et écologie, quelles possibilités aujourd’hui, quelles idées pour demain ? » – Arboretum Cimetière parc Nantes, 18 mai 2025 15:00, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-05-18 15:00 – 16:30

Gratuit : oui Sur réservation Tout public

Proposée par Isabelle van Waesberghe, Epop&, Caroline Lefranc Chedmail, association Rehab’ « rehabiter la terre » et Albert de Pétigny, conteur et membre de l’association Humo SapiensLe temps d’une marche dans le cimetière parc de Nantes, Caroline Lefranc Chedmail et Albert de Pétigny vous invitent à une discussion sur notre lien au vivant tout au long de notre vie et après celle-ci.Retrouvez le programme complet sur Nantes Patrimonia :https://patrimonia.nantes.fr

Arboretum Cimetière parc Nantes Nord Nantes 44300

02 40 41 90 00 https://nature.metropole.nantes.fr https://communaute.futurs-souhaitables.org/events/176891