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Marche aquatique côtière Quai Crampon Grandcamp-Maisy

samedi 19 septembre 2026 · Quai Crampon · Grandcamp-Maisy

Marche aquatique côtière Quai Crampon Grandcamp-Maisy

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
13:00:00
Lieu
Quai Crampon
Adresse
Ecole de Voile intercommunale
Ville
14450 Grandcamp-Maisy
Département
Calvados
Tarif

Grandcamp-Maisy

Marche aquatique côtière

Quai Crampon Ecole de Voile intercommunale Grandcamp-Maisy Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 13:00:00
fin : 2026-10-24

Date(s) :
2026-09-19 2026-09-26 2026-10-10 2026-10-24 2026-11-07 2026-11-21 2026-12-05

Débutant ou initié, venez découvrir l’activité de marche aquatique côtière encadrée par deux animateurs professionnels formés par la FFRandonnée.
Débutant ou initié, venez découvrir l’activité de marche aquatique côtière encadrée par deux animateurs professionnels formés par la FFRandonnée. Partez pour 1h de marche sportive au marge du quai Crampon avec le corps en immersion dans la mer ( entre le nombril et les aisselles ).

Certificat médical obligatoire de non contre-indication à la pratique du sport. Réservation obligatoire par sms.

Combinaisons fournies.   .

Quai Crampon Ecole de Voile intercommunale Grandcamp-Maisy 14450 Calvados Normandie +33 2 31 22 14 35  ecoledevoile@isigny-omaha-tourisme.fr

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English : Marche aquatique côtière

Whether you’re a beginner or an experienced hiker, come and discover coastal aqua-walking under the guidance of two professional instructors trained by the FFRandonnée.

L’événement Marche aquatique côtière Grandcamp-Maisy a été mis à jour le 2026-08-18 par OT Isigny-Omaha

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