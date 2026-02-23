Marche aquatique côtière Centre nautique Veulettes-sur-Mer

Marche aquatique côtière

Centre nautique 39 digue Jean Corruble Veulettes-sur-Mer Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 15:40:00

fin : 2026-04-15

Date(s) :

2026-04-15

Une balade en marche aquatique côtière, c’est la promesse de prendre un bon bol d’air marin et de découvrir les richesses du littoral sous un nouveau jour ! Au départ de Veulettes-sur-Mer, vous vous élancerez à marée basse en compagnie d’un moniteur pour un moment de communion avec la mer, entre marche et aquagym. Votre guide vous fera apprécier les bienfaits de cette discipline pas comme les autres et partagera avec vous ses connaissances sur l’environnement !

A partir de 16 ans.

Durée 45 minutes

Réservation obligatoire. Séance à 15h40, RDV au centre nautique. .

+33 2 35 57 93 20 sports@cote-albatre.com

