Marche aquatique Plobannalec-Lesconil

Marche aquatique Plobannalec-Lesconil vendredi 10 octobre 2025.

Marche aquatique

2 Rue Victor Hugo Plobannalec-Lesconil Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-10 13:30:00

fin : 2025-10-10 14:30:00

Date(s) :

2025-10-10

Envie de vous oxygéner ?

Rejoignez Lucie et Yann pour une séance d’une heure de marche aquatique les vendredis et/ou samedis matin.

Comment se déroule la séance

Échauffement sur le bord de mer avant de se lancer dans l’eau. Immerger jusqu’au torse environ et les pieds dans le sable, vous allez marcher, faire des pas chassés, des montées de genoux, le tout dans l’eau de mer avec un paysage splendide à perte de vue. C’est donc un sport d’endurance, tout en étant assez doux pour le corps.

Les bienfaits de la marche aquatique

– fait travailler le cardio

– améliore la circulation sanguine

– aide à perdre du poids

– lutte contre le stress grâce à l’oxygénation des poumons et des muscles

En suivant les conseils de Lucie et Yann, nos moniteurs diplômés, vous passerez un moment convivial tout en faisant du sport en douceur.

Horaire le vendredi ou samedi matin selon les marées (mardi ou vendredi en février)

Une balade d’une heure, entrecoupée d’exercices physiques et de mouvements de relaxation.

Nous prêtons la combi, mais il faut des chaussons, gants et cagoule.

Rendez-vous 30 minutes avant le début de la séance.

Sur réservation. Places limitées à 20 personnes. .

2 Rue Victor Hugo Plobannalec-Lesconil 29740 Finistère Bretagne +33 2 98 87 89 43

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Marche aquatique Plobannalec-Lesconil a été mis à jour le 2025-10-03 par OT Destination Pays Bigouden