Marche aquatique Premier bain de l’année Penmarch samedi 10 janvier 2026.
RDV Parking devant Le Grand Bleu Penmarch Finistère
Début : 2026-01-10
2026-01-10
Première marche aquatique de l’année !
Préparez vos maillots, ambiance conviviale, déguisements conseillés ! Vin chaud offert aux participants.
Événement organisé par l’association Penmarc’h loisirs. .
RDV Parking devant Le Grand Bleu Penmarch 29760 Finistère Bretagne +33 6 11 86 63 46
