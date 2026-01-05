Marche aquatique Premier bain de l’année Penmarch

Marche aquatique Premier bain de l’année

RDV Parking devant Le Grand Bleu Penmarch Finistère

Début : 2026-01-10

Première marche aquatique de l’année !

Préparez vos maillots, ambiance conviviale, déguisements conseillés ! Vin chaud offert aux participants.

Événement organisé par l’association Penmarc’h loisirs. .

