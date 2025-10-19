Marche aquatique ROSE Défi dela plus grande chenille rose Fort-Mahon-Plage

Marche aquatique ROSE Défi dela plus grande chenille rose Fort-Mahon-Plage dimanche 19 octobre 2025.

Marche aquatique ROSE Défi dela plus grande chenille rose

Fort-Mahon-Plage Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-19 09:00:00

fin : 2025-10-19

Date(s) :

2025-10-19

Tous à l’eau et en rose pour relever le défi de la plus grande chenille ROSE !

Un évènement solidaire se prépare avec le Longe-Côte Fort Mahonnais

Dimanche 19 Octobre à 9h à la base nautique de Fort Mahon Plage !

Adhérents ou novices venez participer pour la bonne cause !

Des baptêmes à 15€ seront proposés pour l’occasion et les fonds seront reversés pour la ligue contre le Cancer du sein

(prêt de matériel combinaisons néoprènes, chaussons, gants)

Réservation sur www.eveils.info

Mettez bien sur une touche de rose !

Tee shirt, bonnet, foulard qui ne craignent pas l’eau de mer

Soyons tous solidaire

Tous à l’eau et en rose pour relever le défi de la plus grande chenille ROSE !

Un évènement solidaire se prépare avec le Longe-Côte Fort Mahonnais

Dimanche 19 Octobre à 9h à la base nautique de Fort Mahon Plage !

Adhérents ou novices venez participer pour la bonne cause !

Des baptêmes à 15€ seront proposés pour l’occasion et les fonds seront reversés pour la ligue contre le Cancer du sein

(prêt de matériel combinaisons néoprènes, chaussons, gants)

Réservation sur www.eveils.info

Mettez bien sur une touche de rose !

Tee shirt, bonnet, foulard qui ne craignent pas l’eau de mer

Soyons tous solidaire .

Fort-Mahon-Plage 80120 Somme Hauts-de-France contact@fortmahon-tourisme.com

English :

Everyone in the water and in pink to take up the challenge of the biggest ROSE caterpillar!

A solidarity event is in the works with the Fort Mahonnais Longe-Côte

Sunday October 19 at 9 a.m. at the Fort Mahon Plage nautical base!

Whether you’re a member or a novice, come and take part for a good cause!

Baptisms at 15? will be offered for the occasion, with proceeds going to the Breast Cancer League

(equipment loan: neoprene wetsuits, booties, gloves)

Reservations at www.eveils.info

Don’t forget a touch of pink!

Seawater-friendly T-shirts, hats and scarves

Let’s all show solidarity

German :

Alle ins Wasser und in Pink, um die Herausforderung der größten Raupe ROSE anzunehmen!

Ein solidarisches Ereignis wird mit dem Longe-Côte Fort Mahonais vorbereitet

Sonntag, den 19. Oktober um 9 Uhr an der Wassersportbasis von Fort Mahon Plage!

Ob Mitglied oder Neuling, machen Sie mit für den guten Zweck!

Es werden Taufen für 15 Euro angeboten und die Einnahmen werden an die Liga gegen Brustkrebs gespendet

(Materialverleih: Neoprenanzüge, Füßlinge, Handschuhe)

Reservierungen sind unter www.eveils.info möglich

Setzen Sie natürlich auf einen Hauch von Rosa!

T-Shirt, Mütze, Kopftuch, die das Meerwasser nicht scheuen

Seien wir alle solidarisch

Italiano :

Tutti in acqua e in rosa per raccogliere la sfida del bruco più grande ROSA!

È in programma un evento di solidarietà con il club Longe-Côte di Fort Mahonnais

Domenica 19 ottobre alle ore 9 presso il centro di sport acquatici di Fort Mahon Plage!

Che siate soci o neofiti, venite a partecipare per una buona causa!

Per l’occasione saranno offerti battesimi a 15? e i fondi saranno devoluti alla Lega contro il cancro al seno

(attrezzatura in prestito: mute in neoprene, scarpette, guanti)

Le prenotazioni possono essere effettuate su www.eveils.info

Non dimenticate un tocco di rosa!

Magliette, cappelli e sciarpe resistenti all’acqua di mare

Mostriamo tutti la nostra solidarietà

Espanol :

¡Todos al agua y de rosa para aceptar el reto de la oruga PINK más grande!

Se está preparando un evento solidario con el club Fort Mahonnais Longe-Côte

Domingo 19 de octubre a las 9h en el centro náutico de Fort Mahon Plage

Tanto si eres socio como si eres nuevo en este deporte, ¡ven y participa por una buena causa!

Se ofrecerán bautismos a 15? para la ocasión y los fondos se donarán a la Liga contra el Cáncer de Mama

(material en préstamo: trajes de neopreno, escarpines, guantes)

Las reservas pueden hacerse en www.eveils.info

¡No olvides un toque de rosa!

Camisetas, gorros y bufandas resistentes al agua de mar

Seamos solidarios

L’événement Marche aquatique ROSE Défi dela plus grande chenille rose Fort-Mahon-Plage a été mis à jour le 2024-10-01 par OT DE FORT MAHON