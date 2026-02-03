Marché art et artisanat locaux à Beaufort-en-Vallée Les Halles Beaufort-en-Anjou

Marché art et artisanat locaux à Beaufort-en-Vallée

Marché art et artisanat locaux Nouvelle formule.

Pour cette première édition de nos rendez-vous trimestriels, place à un marché de Printemps.

Vous découvrirez, entre autres, du cyanotype, des bijoux en lithothérapie, des céramiques, des sacs et accessoires, des bijoux, du tissage, du chantournage, des illustrations…

Venez soutenir les artisans locaux.

Entrée libre .

Les Halles Beaufort-en-Vallée Beaufort-en-Anjou 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire contact@patincouffin-etc.fr

English :

Local arts and crafts market in Beaufort-en-Vallée

