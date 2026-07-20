Marché Art & Terroir Place de l’Église Argol

Informations pratiques

Argol

Marché Art & Terroir

Place de l’Église Parc des jeux bretons Argol Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 10:00:00

fin : 2026-08-02 19:00:00

Date(s) :

2026-08-02

Marché de producteurs et créateurs locaux, bijoux, travail du bois, laine de Mohair et produits régionaux

Sur place, buvette, crêpes et grillades/ frites .

Place de l’Église Parc des jeux bretons Argol 29560 Finistère Bretagne +33 6 50 82 10 92

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English :

L’événement Marché Art & Terroir Argol a été mis à jour le 2026-07-20 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime