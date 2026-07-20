UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Argol

Marché Art & Terroir Place de l’Église Argol

dimanche 2 août 2026 · Place de l'Église · Argol

Informations pratiques

Début
dimanche 2 août 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Place de l'Église
Adresse
Parc des jeux bretons
Ville
29560 Argol
Département
Finistère
Tarif

Argol

Marché Art & Terroir

Place de l’Église Parc des jeux bretons Argol Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 10:00:00
fin : 2026-08-02 19:00:00

Date(s) :
2026-08-02

Marché de producteurs et créateurs locaux, bijoux, travail du bois, laine de Mohair et produits régionaux

Sur place, buvette, crêpes et grillades/ frites   .

Place de l’Église Parc des jeux bretons Argol 29560 Finistère Bretagne +33 6 50 82 10 92 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Marché Art & Terroir Argol a été mis à jour le 2026-07-20 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime

À voir aussi à Argol (Finistère)