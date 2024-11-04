Marché artisanal à Bouillancourt-en-Séry Bouillancourt-en-Séry
Marché artisanal à Bouillancourt-en-Séry Bouillancourt-en-Séry samedi 7 mars 2026.
Marché artisanal à Bouillancourt-en-Séry
19 Grande Rue Bouillancourt-en-Séry Somme
Tarif : 2 – 2 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07 10:00:00
fin : 2026-03-08 17:00:00
Date(s) :
2026-03-07 2026-03-08
Venez découvrir le marché artisanal annuel. Lors de ce weekend, nombreux exposants vous y attendent.
Au programme représentation des majorettes Les crystalines Exposition de voitures tunning
– Samedi 7 mars de 11h à 19h
– Dimanche 8 mars de 10h à 17h
Nombreux stands 2€/table
Buvette et restauration sur place Animations
Entrée gratuite
Infos 06 66 35 19 89 06 76 70 85 47
Venez découvrir le marché artisanal annuel. Lors de ce weekend, nombreux exposants vous y attendent.
Au programme représentation des majorettes Les crystalines Exposition de voitures tunning
– Samedi 7 mars de 11h à 19h
– Dimanche 8 mars de 10h à 17h
Nombreux stands 2€/table
Buvette et restauration sur place Animations
Entrée gratuite
Infos 06 66 35 19 89 06 76 70 85 47 .
19 Grande Rue Bouillancourt-en-Séry 80220 Somme Hauts-de-France +33 3 22 26 70 07
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and discover our annual craft market. Many exhibitors await you this weekend.
On the program: performance by the majorettes Les crystalines Tuning car exhibition
– Saturday, March 7, 11am to 7pm
– Sunday, March 8, 10am to 5pm
Numerous stands 2?/table
Refreshments and food on site Entertainment
Free admission
Info 06 66 35 19 89 06 76 70 85 47
L’événement Marché artisanal à Bouillancourt-en-Séry Bouillancourt-en-Séry a été mis à jour le 2024-11-04 par OT communautaire Aumale/Blangy-sur-Bresle