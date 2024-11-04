Marché artisanal à Bouillancourt-en-Séry Bouillancourt-en-Séry

Marché artisanal à Bouillancourt-en-Séry

19 Grande Rue Bouillancourt-en-Séry Somme

Tarif : 2 – 2 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 10:00:00

fin : 2026-03-08 17:00:00

Date(s) :

2026-03-07 2026-03-08

Venez découvrir le marché artisanal annuel. Lors de ce weekend, nombreux exposants vous y attendent.

Au programme représentation des majorettes Les crystalines Exposition de voitures tunning

– Samedi 7 mars de 11h à 19h

– Dimanche 8 mars de 10h à 17h

Nombreux stands 2€/table

Buvette et restauration sur place Animations

Entrée gratuite

Infos 06 66 35 19 89 06 76 70 85 47

19 Grande Rue Bouillancourt-en-Séry 80220 Somme Hauts-de-France +33 3 22 26 70 07

English :

Come and discover our annual craft market. Many exhibitors await you this weekend.

On the program: performance by the majorettes Les crystalines Tuning car exhibition

– Saturday, March 7, 11am to 7pm

– Sunday, March 8, 10am to 5pm

Numerous stands 2?/table

Refreshments and food on site Entertainment

Free admission

Info 06 66 35 19 89 06 76 70 85 47

