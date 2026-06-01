Marché artisanal à Levergies Levergies
Marché artisanal à Levergies Levergies samedi 13 juin 2026.
Levergies
Marché artisanal à Levergies
Levergies Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 14:00:00
fin : 2026-06-13 20:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Le comité des fêtes de Levergies organise un marché artisanale le samedi 13 juin 2026 de 14h à 20h sur la place verte.
Renseignements au 03 23 63 41 65.
Le comité des fêtes de Levergies organise un marché artisanale le samedi 13 juin 2026 de 14h à 20h sur la place verte.
Renseignements au 03 23 63 41 65. .
Levergies 02420 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 63 41 65
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English :
The Levergies festival committee is organizing a craft market on Saturday June 13, 2026 from 2pm to 8pm on the Place Verte.
Information on 03 23 63 41 65.
L’événement Marché artisanal à Levergies Levergies a été mis à jour le 2026-06-03 par OT du Saint-Quentinois