Levergies

Marché artisanal à Levergies

Levergies Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 14:00:00

fin : 2026-06-13 20:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Le comité des fêtes de Levergies organise un marché artisanale le samedi 13 juin 2026 de 14h à 20h sur la place verte.

Renseignements au 03 23 63 41 65.

Le comité des fêtes de Levergies organise un marché artisanale le samedi 13 juin 2026 de 14h à 20h sur la place verte.

Renseignements au 03 23 63 41 65. .

Levergies 02420 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 63 41 65

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English :

The Levergies festival committee is organizing a craft market on Saturday June 13, 2026 from 2pm to 8pm on the Place Verte.

Information on 03 23 63 41 65.

L’événement Marché artisanal à Levergies Levergies a été mis à jour le 2026-06-03 par OT du Saint-Quentinois