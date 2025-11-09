Marché artisanal arménien Cosmopolis Nantes

Marché artisanal arménien Cosmopolis Nantes dimanche 9 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-09 14:00 – 18:00

Gratuit : non Entrée libre

Durant tout le week-end, venez découvrir un riche éventail de savoir-faire traditionnels et d’artisanat authentique, à travers un marché dédié aux créations arméniennes : bijoux, textiles, objets décoratifs vous plongeront dans l’univers culturel et artistique de l’Arménie hérité d’un patrimoine ancestral. Une occasion unique de dénicher de jolis cadeaux pour les fêtes de fin d’année.L’association Chêne-France a pour objet de constituer une structure permanente d’aide à la reconstruction et au développement de l’Arménie en particulier dans les zones frontalières, dans un esprit d’assistance et de bienfaisance. Elle oeuvre principalement dans les domaines de la construction ou de la rénovation d’habitations, de dispensaires, d’établissements scolaires, du développement agricole, ainsi que de l’aide d’urgence humanitaire.

Cosmopolis Centre-ville Nantes 44000

02 52 10 82 00 https://cosmopolis.nantes.fr/ cosmopolis-nantes@nantesmetropole.fr