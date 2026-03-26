Marché artisanal Au reflet de la Semoy Le Reflet de la Semoy Les Hautes-Rivières
Marché artisanal Au reflet de la Semoy Le Reflet de la Semoy Les Hautes-Rivières samedi 18 avril 2026.
Marché artisanal Au reflet de la Semoy
Le Reflet de la Semoy 23 rue de la gare Les Hautes-Rivières Ardennes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
Buvette et restauration par la Jeunesse des Hautes Rivières, de nombreux exposants seront présents pour offrir différents produits de mode, accessoires, bougies artisanales, cosmétique, bijoux et bien d’autres encore…
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Le Reflet de la Semoy 23 rue de la gare Les Hautes-Rivières 08800 Ardennes Grand Est lerefletdelasemoy@gmail.com
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English :
Refreshments and catering provided by Jeunesse des Hautes Rivières, and a host of exhibitors offering a wide range of fashion products, accessories, handmade candles, cosmetics, jewelry and much more…
L’événement Marché artisanal Au reflet de la Semoy Les Hautes-Rivières a été mis à jour le 2026-03-25 par Ardennes Tourisme
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