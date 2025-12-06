Marché artisanal au Tchar Scaille Tchar Scaille Thilay

Marché artisanal au Tchar Scaille

Tchar Scaille Lieu dit des six chenons Thilay Ardennes

Marché Artisanal d’hiver L’Ombre et La Lumière Krampus, Père Fouettard, Wilder Mann, Homme Sauvage…Petite restauration de 12h à 20h (non stop et sans réservation)Formule unique avec plat et dessertHypocras chaud maison et gaufres artisanalesStands et Artisans ;Massimo Mohy artiste sculpteur, upcycling ArtMa Corde Sensible créatrice de bijoux originaux, cordes de guitares/basses upcycléesConfiserie Lorraine nougats, pralines, chocolatsAu Tour de l’arbre réalisations en tournage sur boisLe Rucher de Louly produits issus de l’apicultureDeuxième Vie artisan sculpteur de crâne et mise en lumièreLe Fil d’Art’Dennes lainière, laines locales et françaisesSandy Habert romancièreHervé Gourdet et Guy Hubert illustrateurs et dessinateursPrimaire média, la force d’inspiration rurale, raconte ceux qui façonnent nos localitésWard.Wallonie.Ardennes fédération de la culture Wallonie ArdennesAnimations Défilé des Krampus, à partir de 15hSpectacle de feu Solaris avec Majestic Magma, à partir de 17hMusiques traditionnellesArrivées des lumineuses et nous dansons…!Infos pratiques NO CB Ok végétarien NO vegan NO CHIEN Marché en extérieur et couvert Entrée gratuite et sans réservation

Tchar Scaille Lieu dit des six chenons Thilay 08800 Ardennes Grand Est +33 6 77 82 27 48

L?Ombre et La Lumière Krampus, Père Fouettard, Wilder Mann, Homme Sauvage?Snack bar from 12pm to 8pm (non-stop, no reservations required)One-course meal with main course and dessertHomemade hot hypocras and handmade wafflesStands and Artisans ;Massimo Mohy: artist sculptor, upcycling ArtMa Corde Sensible: original jewelry designer, upcycled guitar/bass stringsConfiserie Lorraine: nougats, pralines, chocolatesAu Tour de l?arbre: woodturning creationsLe Rucher de Louly: beekeeping productsDeuxième Vie: artisan skull sculptor and lighting designerLe Fil d?Art?Dennes: wool, local and French woolsSandy Habert: novelistHervé Gourdet and Guy Hubert: illustrators and cartoonistsPrimaire: media, the force of rural inspiration, tells the story of those who shape our localitiesWard.Wallonie.Ardennes fédération de la culture Wallonie ArdennesAnimations Parade of the Krampus, from 3pmFire show Solaris with Majestic Magma, from 5pmTraditional musicArrivals of the luminaries and we dance! Practical info NO CB Ok vegetarian NO vegan NO DOG Outdoor and indoor market Free admission without reservation

Kunsthandwerklicher Wintermarkt L’Ombre et La Lumière Krampus, Père Fouettard, Wilder Mann, Homme Sauvage?Kleine Snacks von 12 bis 20 Uhr (nonstop und ohne Reservierung)Einheitliche Formel mit Hauptgericht und DessertHeißer hausgemachter Zypokras und handgemachte WaffelnStände und Handwerker ;Massimo Mohy: Bildhauer, Upcycling-KünstlerMa Corde Sensible: Schöpferin von originellem Schmuck, upcycelte Gitarren-/Bass-SaitenConfiserie Lorraine: Nougat, Pralinen, SchokoladeAu Tour de l’Tour de l?le Rucher de Louly: Produkte aus der ImkereiDeuxième Vie: Schädelschnitzerei und LichtgestaltungLe Fil d?Art?Dennes: Wolle, lokale und französische WolleSandy Habert: RomanautorinHervé Gourdet und Guy Hubert: Illustratoren und ZeichnerPrimär: Medien, die Kraft der ländlichen Inspiration, erzählt von den Menschen, die unsere Orte gestaltenWard.Wallonie.Ardennen: Kulturverband Wallonie ArdennenAnimationen:Krampusumzug, ab 15 UhrFeuershow Solaris mit Majestic Magma, ab 17 UhrTraditionelle MusikAnkunft der Leuchtenden und wir tanzen!Praktische Informationen:NO CB Ok vegetarisch NO vegan NO HUNDE Markt im Freien und überdacht Eintritt frei und ohne Reservierung

L’Ombre et La Lumière Krampus, Père Fouettard, Wilder Mann, Homme Sauvage?Snack e rinfreschi dalle 12.00 alle 20.00 (non-stop e senza prenotazione)Piatto unico con portata principale e dessertIpocado caldo e waffle fatti in casaStand e artigiani ;Massimo Mohy: artista scultore, upcycling artMa Corde Sensible: designer di gioielli originali, corde di chitarra/basso riciclateConfiserie Lorraine: torroni, praline, cioccolatiniAu Tour de l?le Rucher de Louly: prodotti di apicolturaDeuxième Vie: artigiano scultore di crani e designer di luciLe Fil d?Art?Dennes: tessuti di lana, lane locali e francesiSandy Habert: scrittriceHervé Gourdet e Guy Hubert: illustratori e fumettistiPrimaire: media, la forza dell’ispirazione rurale, racconta la storia di coloro che plasmano le nostre localitàWard.Wallonie.Ardennes fédération de la culture Wallonie ArdennesAnimazioni Sfilata dei Krampus, dalle 15:00Spettacolo di fuoco Solaris con Majestic Magma, dalle 17:00Musica tradizionaleArrivi delle luminarie e si balla! Informazioni pratiche NO CB Ok vegetariano NO vegano NO CANE Mercatino all’aperto e al coperto Ingresso libero senza prenotazione

L’Ombre et La Lumière Krampus, Père Fouettard, Wilder Mann, Homme Sauvage?Aperitivos y refrescos de 12.00 a 20.00 h (sin interrupción y sin reserva previa)Comida de un plato con plato principal y postreHipocras calientes caseras y gofres caserosPuestos y artesanos ;Massimo Mohy: artista escultor, arte del upcyclingMa Corde Sensible: diseñador de joyas originales, cuerdas de guitarra/bajo upcycledConfiserie Lorraine: turrones, pralinés, chocolatesAu Tour de l?le Rucher de Louly: productos apícolasDeuxième Vie: artesano escultor de calaveras y diseñador de iluminaciónLe Fil d?Art?Dennes: tejidos de lana, lanas locales y francesasSandy Habert: novelistaHervé Gourdet y Guy Hubert: ilustradores y dibujantesPrimaire: medios de comunicación, la fuerza de la inspiración rural, cuenta la historia de quienes dan forma a nuestras localidadesWard.Wallonie.Ardennes fédération de la culture Wallonie ArdennesAnimaciones Desfile del Krampus, a partir de las 15:00 horasEspectáculo de fuego Solaris con Majestic Magma, a partir de las 17:00 horasMúsica tradicionalLlegada de las luminarias y ¡a bailar! Información práctica NO CB Ok vegetariano NO vegano NO PERRO Mercado al aire libre y cubierto Entrada gratuita sin reserva previa

L’événement Marché artisanal au Tchar Scaille Thilay a été mis à jour le 2025-11-08 par Ardennes Tourisme