Marché artisanal au Viaduc de la Souleuvre Viaduc de la Souleuvre Souleuvre en Bocage dimanche 21 juin 2026.

Souleuvre en Bocage

Marché artisanal au Viaduc de la Souleuvre

Viaduc de la Souleuvre 2 chemin du viaduc Souleuvre en Bocage Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 10:30:00

fin : 2026-06-21 19:00:00

Date(s) :

2026-06-21

L’association C.A.P à l’Ouest organise son premier marché artisanal en partenariat avec Skypark sur le site du Viaduc de la Souleuvre.

A cette occasion, un groupe de musique est également programmé afin d’animer cette journée à l’occasion de la fête de la musique.

Venez rencontrez nos 23 artisans, artistes et producteurs locaux. .

Viaduc de la Souleuvre 2 chemin du viaduc Souleuvre en Bocage 14350 Calvados Normandie capalouest50@gmail.com

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English : Marché artisanal au Viaduc de la Souleuvre

L’événement Marché artisanal au Viaduc de la Souleuvre Souleuvre en Bocage a été mis à jour le 2026-06-11 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie