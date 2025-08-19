Marché Artisanal avec » ChrisLifeLine » La brasserie Alphand BP Vallouise-Pelvoux

Marché Artisanal avec » ChrisLifeLine » La brasserie Alphand BP Vallouise-Pelvoux mardi 19 août 2025.

Marché Artisanal avec » ChrisLifeLine »

La brasserie Alphand BP 10, place du village Vallouise-Pelvoux Hautes-Alpes

Début : 2025-08-19 17:00:00

fin : 2025-08-19 20:00:00

2025-08-19

Musique acoustique solo pop folk country blues,

Guitare , chant , harmonica acoustique

.

La brasserie Alphand BP 10, place du village Vallouise-Pelvoux 05340 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 23 36 12

English :

Solo acoustic pop folk country blues,

Guitar , vocals , acoustic harmonica

German :

Akustische Solo-Musik Pop Folk Country Blues,

Gitarre , Gesang , akustische Mundharmonika

Italiano :

Assolo acustico pop folk country blues,

Chitarra, voce, armonica acustica

Espanol :

Solo acústico pop folk country blues,

Guitarra , voz , armónica acústica

