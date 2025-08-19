Marché Artisanal avec » ChrisLifeLine » La brasserie Alphand BP Vallouise-Pelvoux
Marché Artisanal avec » ChrisLifeLine » La brasserie Alphand BP Vallouise-Pelvoux mardi 19 août 2025.
Marché Artisanal avec » ChrisLifeLine »
La brasserie Alphand BP 10, place du village Vallouise-Pelvoux Hautes-Alpes
Début : 2025-08-19 17:00:00
fin : 2025-08-19 20:00:00
2025-08-19
Musique acoustique solo pop folk country blues,
Guitare , chant , harmonica acoustique
La brasserie Alphand BP 10, place du village Vallouise-Pelvoux 05340 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 23 36 12
English :
Solo acoustic pop folk country blues,
Guitar , vocals , acoustic harmonica
German :
Akustische Solo-Musik Pop Folk Country Blues,
Gitarre , Gesang , akustische Mundharmonika
Italiano :
Assolo acustico pop folk country blues,
Chitarra, voce, armonica acustica
Espanol :
Solo acústico pop folk country blues,
Guitarra , voz , armónica acústica
