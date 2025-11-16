Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Marché Artisanal Salle Polyvalente Boyer

Salle Polyvalente 135 Montée de l’Église Boyer Saône-et-Loire

Début : 2025-11-16 10:00:00
fin : 2025-11-16 18:00:00

23 exposants
buvette vente de gaufres
tombola 2 bouteilles de crémant, 2 bouteilles d’aligotés + lots offert par exposants tirage à 18h   .

Salle Polyvalente 135 Montée de l’Église Boyer 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 51 08 16  cathumbert@hotmail.com

