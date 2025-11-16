Marché Artisanal Salle Polyvalente Boyer
Marché Artisanal Salle Polyvalente Boyer dimanche 16 novembre 2025.
Marché Artisanal
Salle Polyvalente 135 Montée de l’Église Boyer Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-16 10:00:00
fin : 2025-11-16 18:00:00
Date(s) :
2025-11-16 2026-11-15
23 exposants
buvette vente de gaufres
tombola 2 bouteilles de crémant, 2 bouteilles d’aligotés + lots offert par exposants tirage à 18h .
Salle Polyvalente 135 Montée de l’Église Boyer 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 51 08 16 cathumbert@hotmail.com
English : Marché Artisanal
German : Marché Artisanal
Italiano :
Espanol :
L’événement Marché Artisanal Boyer a été mis à jour le 2025-10-25 par SENNECEY-LE-GRAND │ OT entre Saône et Grosne