Marché Artisanal Brachy
Marché Artisanal Brachy lundi 13 juillet 2026.
Brachy
Marché Artisanal
Place de la Mairie Brachy Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 17:00:00
fin : 2026-07-13 23:00:00
Date(s) :
2026-07-13
La nouvelle équipe du Comité des Fêtes de Brachy organise un marché artisanal ! Venez jeter un coup d’œil aux travaux des producteurs et artisans !
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Si vous êtes artisan, il reste peut-être de la place ! Contactez le 0685404551 ou le 0699325804 .
Place de la Mairie Brachy 76730 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 85 35 42
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English : Marché Artisanal
L’événement Marché Artisanal Brachy a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme Terroir de Caux