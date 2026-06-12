Brachy

Marché Artisanal

Place de la Mairie Brachy Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 17:00:00

fin : 2026-07-13 23:00:00

Date(s) :

2026-07-13

La nouvelle équipe du Comité des Fêtes de Brachy organise un marché artisanal ! Venez jeter un coup d’œil aux travaux des producteurs et artisans !

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Si vous êtes artisan, il reste peut-être de la place ! Contactez le 0685404551 ou le 0699325804 .

Place de la Mairie Brachy 76730 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 85 35 42

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English : Marché Artisanal

L’événement Marché Artisanal Brachy a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme Terroir de Caux