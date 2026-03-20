Marché artisanal Breteuil
Marché artisanal Breteuil samedi 30 mai 2026.
Marché artisanal
91 Rue d’Amiens Breteuil Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 10:00:00
fin : 2026-05-30 18:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Marché artisanal
Dans le cadre du salon de l’habitat, de nombreux artisans locaux seront réunis pour vous faire découvrir leur savoir-faire. .
91 Rue d’Amiens Breteuil 60120 Oise Hauts-de-France environnement@cc-oisepicarde.fr
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English :
Artisanal market
L’événement Marché artisanal Breteuil a été mis à jour le 2026-03-20 par Communauté de Communes de l’Oise Picarde