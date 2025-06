Marché artisanal Chadenac 22 juin 2025 10:00

Charente-Maritime

Marché artisanal 1 impasse des Gregoires Chadenac Charente-Maritime

Début : Dimanche 2025-06-22 10:00:00

fin : 2025-06-22 18:00:00

2025-06-22

Marché artisanal avec des créateurs locaux autour de la détente

1 impasse des Gregoires

Chadenac 17800 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 40 07 08 45 michel.siguenza69@gmail.com

English :

Craft market with local creators around the relaxation area

German :

Kunsthandwerkermarkt mit lokalen Designern rund um die Entspannung

Italiano :

Mercatino dell’artigianato con creatori locali intorno all’area relax

Espanol :

Mercado de artesanía con creadores locales en torno a la zona de descanso

