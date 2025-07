Marché artisanal Bar Restaurant le Clos des Lilas Châtillon-en-Diois

Marché artisanal Bar Restaurant le Clos des Lilas Châtillon-en-Diois samedi 2 août 2025.

Marché artisanal

Bar Restaurant le Clos des Lilas 100 route de Menée Châtillon-en-Diois Drôme

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Début : 2025-08-02

fin : 2025-08-02

2025-08-02

Marché artisanal avec tatouage coiffure pertinent fringue et bijoux dans une ambiance musicale

Repas unique Carbonade Flamande

Réservation très conseillée

Bar Restaurant le Clos des Lilas 100 route de Menée Châtillon-en-Diois 26410 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 34 67 48 30

English :

Crafts market with tattoos, hairstyles, clothing and jewelry in a musical atmosphere

Unique Flemish carbonade meal

Reservations highly recommended

German :

Kunsthandwerkermarkt mit Tattoos, Frisuren, Kleidung und Schmuck in einer musikalischen Atmosphäre

Einmalige Mahlzeit Flämische Karbonade

Reservierung sehr empfehlenswert

Italiano :

Mercatino dell’artigianato con tatuaggi, parrucchieri, vestiti e gioielli in un’atmosfera musicale

Un pasto unico a base di carbonade fiamminga

Prenotazione altamente raccomandata

Espanol :

Mercado de artesanía con tatuajes, peluquería, ropa y joyas en un ambiente musical

Una comida única de carbonada flamenca

Se recomienda reservar

L’événement Marché artisanal Châtillon-en-Diois a été mis à jour le 2025-07-29 par Office de Tourisme du Pays Diois