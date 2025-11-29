MARCHÉ ARTISANAL

Chein-Dessus Haute-Garonne

Début : 2025-11-29 15:00:00

fin : 2025-11-29 21:00:00

2025-11-29

L’APE Vallée de l’Arbas vous invite à son Marché artisanal de Noël !

Plongez dans la magie du marché artisanal !

Rencontrez nos artisans et découvrez leurs créations maroquinerie, bijoux, savons, déco et bien plus encore.

Sur place buvette, vin chaud, crêpes gourmandes… et même une vente de sapins pour préparer les fêtes comme il se doit ! .

Chein-Dessus 31160 Haute-Garonne Occitanie ape.vallee.arbas@hotmail.com

English :

The APE Vallée de l’Arbas invites you to its Christmas craft market!

German :

Die EV Arbas-Tal lädt Sie zu ihrem Kunsthandwerker-Weihnachtsmarkt ein!

Italiano :

L’APE Vallée de l’Arbas vi invita al suo mercatino di Natale!

Espanol :

El APE Vallée de l’Arbas le invita a su mercadillo navideño de artesanía

