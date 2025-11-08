Marché artisanal Concarneau
Marché artisanal Concarneau samedi 8 novembre 2025.
Marché artisanal
Place Jean Jaurès Concarneau Finistère
Début : 2025-11-08 10:00:00
fin : 2025-11-08 19:00:00
2025-11-08
Promouvoir la création artisanale.
Décoration, textile, couture, bijoux, artisanat, accessoires .
Place Jean Jaurès Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 6 50 46 72 85
