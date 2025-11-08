Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Marché artisanal Concarneau

Marché artisanal Concarneau samedi 8 novembre 2025.

Marché artisanal

Place Jean Jaurès Concarneau Finistère

Tarif : – –

Début : 2025-11-08 10:00:00
fin : 2025-11-08 19:00:00

2025-11-08

Promouvoir la création artisanale.
Décoration, textile, couture, bijoux, artisanat, accessoires   .

Place Jean Jaurès Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 6 50 46 72 85 

