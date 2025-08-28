MARCHE ARTISANAL DE CRÉATEURS PUISSALICON Puissalicon

Rue de la Promenade Puissalicon Hérault

A partir de 18h,plongez au cœur de l’artisanat local et découvrez des créations uniques faites avec passion! Bijoux, accessoires, décoration, gourmandises, auteurs, peintres, céramistes, fromager, il y en aura pour tous les goûts ! Ambiance conviviale, buvette des Frangines et animation musicale !

Soutenez le savoir-faire local avec un morceau d’authenticité !

Entrée libre, parking gratuit.

Rue de la Promenade Puissalicon 34480 Hérault Occitanie +33 6 70 72 75 11 latelierdesfrangines34@gmail.com

English :

From 6pm, delve into the heart of local craftsmanship and discover unique creations made with passion! Jewelry, accessories, decorations, delicacies, authors, painters, ceramists, cheesemakers there’s something for everyone! Friendly atmosphere, Frangines refreshment bar and musical entertainment!

Support local know-how with a piece of authenticity!

Free admission, free parking.

German :

Ab 18 Uhr können Sie in das Herz des lokalen Kunsthandwerks eintauchen und einzigartige Kreationen entdecken, die mit Leidenschaft hergestellt wurden! Schmuck, Accessoires, Dekoration, Leckereien, Autoren, Maler, Keramiker, Käser es ist für jeden Geschmack etwas dabei! Gesellige Atmosphäre, Erfrischungsstände der Frangines und musikalische Unterhaltung!

Unterstützen Sie das lokale Know-how mit

Italiano :

Dalle 18.00 in poi, fate un tuffo nel cuore dell’artigianato locale e scoprite creazioni uniche realizzate con passione! Gioielli, accessori, decorazioni, prelibatezze, autori, pittori, ceramisti, casari: ce n’è per tutti i gusti! Ci sarà un’atmosfera amichevole, un punto di ristoro Frangines e musica dal vivo!

Sostenete il know-how locale con un pezzo di autenticità!

Ingresso libero, parcheggio gratuito.

Espanol :

A partir de las 18:00, sumérjase en el corazón de la artesanía local y descubra creaciones únicas hechas con pasión Joyería, accesorios, decoración, delicatessen, autores, pintores, ceramistas, queseros… ¡hay para todos los gustos! Habrá un ambiente agradable, un bar de refrescos Frangines y música en directo

¡Apoye el saber hacer local con un trozo de autenticidad!

Entrada y aparcamiento grat

