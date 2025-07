Marché artisanal de la Bergerie La Bergerie Cérilly

La Bergerie 14 Rue Auguste Daumin Cérilly Allier

A l’occasion de son premier anniversaire, le café associatif La Bergerie organise un marché artisanal le samedi 19 juillet suivi de concerts en début de soirée, le tout dans une ambiance familiale.

La Bergerie 14 Rue Auguste Daumin Cérilly 03350 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 12 78 45 57 labergerieallier@gmail.com

English :

To celebrate its first anniversary, the café association La Bergerie is organizing a craft market on Saturday July 19, followed by concerts in the early evening, all in a family-friendly atmosphere.

German :

Anlässlich seines ersten Geburtstags veranstaltet das Vereinscafé La Bergerie am Samstag, den 19. Juli, einen Kunsthandwerksmarkt, gefolgt von Konzerten am frühen Abend, alles in einer familiären Atmosphäre.

Italiano :

In occasione del suo primo anniversario, l’associazione dei caffè La Bergerie organizza un mercatino dell’artigianato sabato 19 luglio, seguito da concerti in prima serata, il tutto in un’atmosfera familiare.

Espanol :

Para celebrar su primer aniversario, la asociación de cafés La Bergerie organiza el sábado 19 de julio un mercado de artesanía, seguido de conciertos a primera hora de la tarde, todo ello en un ambiente familiar.

