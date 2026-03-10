Marché artisanal de la Palissade Les Art’isans du Rhône

Dimanche 19 avril 2026 de 10h à 17h30. Domaine de La Palissade Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 10:00:00

fin : 2026-04-19 17:30:00

Date(s) :

2026-04-19

Les Art’isans du Rhône au domaine de la Palissade

Quand la nature et l’art se rencontrent…

Pour cette 9ème édition des Art’isans du Rhône , le Parc naturel régional de Camargue invite artistes et artisans inspirés par la nature et les couleurs de la Camargue, à investir l’espace naturel du domaine de la Palissade.

L’occasion de découvrir ce site géré par le Parc naturel régional de Camargue, dont la situation en bordure du Rhône et tout près de son embouchure, en font un lieu exceptionnel où la nature est omniprésente dans ses paysages riches d’une faune et d’une flore d’une grande diversité.



– 2 sentiers pédestres en visite libre le Clos d’argent 2km aller-retour et la Baisse-Claire 4km aller-retour.

– Balades à cheval avec Amélie, guide équestre de la manade Coule.

– Balades en Kayak sur le Rhône avec Emmanuel, guide jeunesse et sport. .

Domaine de La Palissade Arles 13129 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 73 11 28 99

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Art’isans du Rhône at Domaine de la Palissade

When nature and art meet…

L’événement Marché artisanal de la Palissade Les Art’isans du Rhône Arles a été mis à jour le 2026-03-10 par Office de Tourisme d’Arles