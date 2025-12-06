Marché artisanal de la Saint-Nicolas Sedan

Marché artisanal de la Saint-Nicolas

Château fort Sedan Ardennes

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-07

2025-12-06

Les amis du Château fort de Sedan vous invitent à la 3ᵉ édition du Marché de la Saint-Nicolas, un rendez-vous féérique au cœur du plus grand château fort d’Europe.Artisans et animations plus de 20 créateurs locaux, contes pour enfants, lutins farceurs et visite du Saint Nicolas.Pause gourmande crêpes, vin chaud, chocolat et spécialités locales pour petits et grands !

Château fort Sedan 08200 Ardennes Grand Est +33 3 24 29 98 80

English :

Les amis du Château fort de Sedan invite you to the 3rd edition of the St Nicholas Market, a magical event in the heart of Europe?s largest fortified castle.Artisans and entertainment: more than 20 local creators, children?s storytelling, prankster elves and a visit from St Nicholas.Gourmet break: crêpes, mulled wine, chocolate and local specialities for young and old!

