Marché artisanal de l’été La Rochefoucauld-en-Angoumois 12 juillet 2025 07:00

Charente

Marché artisanal de l’été Place Rondinaud La Rochefoucauld-en-Angoumois Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-12

fin : 2025-08-17

Date(s) :

2025-07-12

Un village dédié aux artisans et créateurs sera installé du vendredi 12 juillet au dimanche 17 août inclus, place Rondinaud, près du cloître.

.

Place Rondinaud

La Rochefoucauld-en-Angoumois 16110 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 62 02 61 accueil@larochefoucaldenangoumois.fr

English :

A village dedicated to artisans and creators will be set up from Friday July 12 to Sunday August 17 inclusive, in Place Rondinaud, near the cloister.

German :

Ein den Handwerkern und Kreativen gewidmetes Dorf wird von Freitag, dem 12. Juli, bis einschließlich Sonntag, dem 17. August, auf dem Place Rondinaud in der Nähe des Klosters aufgebaut.

Italiano :

Un villaggio dedicato ad artigiani e designer sarà allestito da venerdì 12 luglio a domenica 17 agosto compresi, in Place Rondinaud, vicino al chiostro.

Espanol :

Del viernes 12 de julio al domingo 17 de agosto inclusive, se instalará en la plaza Rondinaud, cerca del claustro, un pueblo dedicado a los artesanos y diseñadores.

L’événement Marché artisanal de l’été La Rochefoucauld-en-Angoumois a été mis à jour le 2025-06-20 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord