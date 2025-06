Marché artisanal de Liévin Liévin 11 juillet 2025 07:00

Pas-de-Calais

Marché artisanal de Liévin 6 rue du Docteur Biat Jardin Public Liévin Pas-de-Calais

Un marché artisanal (et nocturne!) au cœur du Jardin Public. Fort de son succès chaque été, le marché artisanal et nocturne Liévin revient tous les vendredi soir dans le cadre champêtre du Jardin Public.

L’idée est de proposer au public de venir flâner dans le Jardin et de profiter des longs soirs d’été dans un cadre agréable, une ambiance conviviale et chaleureuse.

Une soixantaine de commerçants proposant une large variété de produits artisanaux bijoux, vêtements, objets de décoration, produits gourmands, etc.

Des musiciens, un espace restauration avec des food trucks proposant des spécialités locales, une ambiance chaleureuse et conviviale pour profiter d’une soirée en famille ou entre amis ! .

Liévin 62800 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 44 89 89 contact@lievin.fr

English :

A craft (and night!) market in the heart of the Jardin Public. Building on its success every summer, the Liévin craft and night market returns every Friday evening to the country setting of the Jardin Public.

German :

Ein Kunsthandwerkermarkt (und Nachtmarkt!) im Herzen des Jardin Public. Der Kunsthandwerker- und Nachtmarkt in Liévin war jeden Sommer ein voller Erfolg und findet nun jeden Freitagabend in der ländlichen Umgebung des Jardin Public statt.

Italiano :

Un mercato artigianale (e notturno!) nel cuore del Jardin Public. Sulla scia del successo ottenuto ogni estate, il mercato artigianale e notturno di Liévin torna ogni venerdì sera nella cornice rurale del Jardin Public.

Espanol :

Un mercado artesanal (¡y nocturno!) en el corazón del Jardin Public. Tras el éxito de cada verano, el mercado artesanal y nocturno de Liévin vuelve cada viernes por la noche al entorno rural del Jardin Public.

