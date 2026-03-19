Marché artisanal de l’Oise Beauvais

Marché artisanal de l’Oise

1 Rue Cambry Beauvais Oise

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 14:00:00

fin : 2026-04-11 18:00:00

Date(s) :

2026-04-11 2026-04-12

Pendant deux jours, le parc de l’Hôtel du Département de l’Oise se transformera en véritable vitrine de l’artisanat. Le Marché Artisanal de l’Oise réunira 106 exposants venus partager leur passion et faire découvrir leurs créations au public.

Au total, 90 artisans présenteront leur travail, accompagnés de 11 restaurateurs qui proposeront des spécialités gourmandes.

Cette édition 2026 s’inscrit sous un thème fort transmission,

savoir-faire et geste , afin de valoriser les métiers manuels, les techniques artisanales et les échanges entre générations.

Informations pratiques

Accessible aux personnes à mobilité réduite et aux poussettes,

Restauration sur place, espaces pique-nique,

Parkings à vélo et à trottinette sur place ; parkings gratuits à proximité ; navettes gratuites au départ de l’espace Saint-Quentin,

Animaux autorisés (sauf chiens de catégorie 1 et 2) et impérativement tenus en laisse.

Pendant deux jours, le parc de l’Hôtel du Département de l’Oise se transformera en véritable vitrine de l’artisanat. Le Marché Artisanal de l’Oise réunira 106 exposants venus partager leur passion et faire découvrir leurs créations au public.

Au total, 90 artisans présenteront leur travail, accompagnés de 11 restaurateurs qui proposeront des spécialités gourmandes.

Cette édition 2026 s’inscrit sous un thème fort transmission,

savoir-faire et geste , afin de valoriser les métiers manuels, les techniques artisanales et les échanges entre générations.

Informations pratiques

Accessible aux personnes à mobilité réduite et aux poussettes,

Restauration sur place, espaces pique-nique,

Parkings à vélo et à trottinette sur place ; parkings gratuits à proximité ; navettes gratuites au départ de l’espace Saint-Quentin,

Animaux autorisés (sauf chiens de catégorie 1 et 2) et impérativement tenus en laisse. .

1 Rue Cambry Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France

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English :

For two days, the grounds of the Hôtel du Département de l?Oise will be transformed into a veritable showcase for crafts. The Marché Artisanal de l’Oise will bring together 106 exhibitors to share their passion and showcase their creations to the public.

A total of 90 artisans will be showcasing their work, accompanied by 11 restaurateurs offering gourmet specialties.

The theme of this year?s 2026 event is transmission,

know-how and gesture , to promote manual trades, craft techniques and inter-generational exchanges.

Practical information

Accessible to people with reduced mobility and strollers,

On-site catering, picnic areas,

Bike and scooter parking on site; free parking nearby; free shuttles from Espace Saint-Quentin,

Pets allowed (except category 1 and 2 dogs) and must be kept on a leash.

L’événement Marché artisanal de l’Oise Beauvais a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis