Marché artisanal de Noël à la Musette à Guesnain Guesnain

Guesnain Nord
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-07
2025-12-06
Venez faire vos achats de Noël au marché de Noël de la Musette !
Au programme artisans, créateurs et stands gourmands seront au rendez-vous pour un week-end tout en magie
# Ludivine de Guesnain
Pain d’épices et cookies gourmands + Coussins chauffants https://www.instagram.com/1_2_3_cuisinons_chez_toi/
# Yann de Douai
Aquarelles petit format sur la région
https://www.facebook.com/profile.php?id=100082834655147
# Colette de Courchelette
Bijoux faits main, en perles de cristal et autres matières
# Dominique (Muse Édition) de Douai
Livres
# Nathalie de Douai
Ceramiste
https://www.facebook.com/share/19qNzUjSaU/
# Agnès de Douai
Poterie artisanale
# Jean de Douai
Bracelets en perles de pierres fines naturelles, en perles de bois brut, et en lacet de coton ciré
https://www.pierres-et-coton.com/
# Éditions du Rouleau à Douai
Micro éditions, Livres d’artiste, Livres-Objets, collectif
https://editionsdurouleau.wordpress.com/
# Lucie de Douai
Dessins, gravures…
(uniquement le samedi)
# Catherine de Anhiers
Bijoux en émaux sur cuivre
https://www.instagram.com/catherine.turz?igsh=MW1yZzA1dWI1aDl5bQ==
(samedi uniquement)
# Hélène de Douai
Objets utilitaires, ornementaux et bijoux en gré
https://www.instagram.com/hw_ceramiques?igsh=MW5vczc0NW8xcGh2Yw=
Guesnain 59287 Nord Hauts-de-France +33 3 59 66 00 60
English :
Come and do your Christmas shopping at the Musette Christmas Market!
The program includes craftsmen, designers and gourmet stalls for a magical weekend:
# Ludivine de Guesnain
Gingerbread and gourmet cookies + Heated cushions https://www.instagram.com/1_2_3_cuisinons_chez_toi/
# Yann from Douai
Small-format watercolors of the region
https://www.facebook.com/profile.php?id=100082834655147
# Colette from Courchelette
Handmade jewelry in crystal beads and other materials
# Dominique (Muse Édition) from Douai
Books
# Nathalie from Douai
Ceramist
https://www.facebook.com/share/19qNzUjSaU/
# Agnès de Douai
Handcrafted pottery
# Jean de Douai
Bracelets in natural gemstone beads, raw wood beads and waxed cotton lace
https://www.pierres-et-coton.com/
# Éditions du Rouleau à Douai
Micro editions, Artist’s books, Book-objects, collective
https://editionsdurouleau.wordpress.com/
# Lucie de Douai
Drawings, engravings…
(Saturday only)
# Catherine de Anhiers
Enamel jewelry on copper
https://www.instagram.com/catherine.turz?igsh=MW1yZzA1dWI1aDl5bQ==
(Saturday only)
# Hélène de Douai
Ornamental and utilitarian objects and stoneware jewelry
https://www.instagram.com/hw_ceramiques?igsh=MW5vczc0NW8xcGh2Yw=
