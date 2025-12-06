Marché artisanal de Noël à la Musette à Guesnain

Guesnain Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-06

Venez faire vos achats de Noël au marché de Noël de la Musette !

Au programme artisans, créateurs et stands gourmands seront au rendez-vous pour un week-end tout en magie

# Ludivine de Guesnain

Pain d’épices et cookies gourmands + Coussins chauffants https://www.instagram.com/1_2_3_cuisinons_chez_toi/

# Yann de Douai

Aquarelles petit format sur la région

https://www.facebook.com/profile.php?id=100082834655147

# Colette de Courchelette

Bijoux faits main, en perles de cristal et autres matières

# Dominique (Muse Édition) de Douai

Livres

# Nathalie de Douai

Ceramiste

https://www.facebook.com/share/19qNzUjSaU/

# Agnès de Douai

Poterie artisanale

# Jean de Douai

Bracelets en perles de pierres fines naturelles, en perles de bois brut, et en lacet de coton ciré

https://www.pierres-et-coton.com/

# Éditions du Rouleau à Douai

Micro éditions, Livres d’artiste, Livres-Objets, collectif

https://editionsdurouleau.wordpress.com/

# Lucie de Douai

Dessins, gravures…



(uniquement le samedi)

# Catherine de Anhiers

Bijoux en émaux sur cuivre

https://www.instagram.com/catherine.turz?igsh=MW1yZzA1dWI1aDl5bQ==

(samedi uniquement)

# Hélène de Douai

Objets utilitaires, ornementaux et bijoux en gré

https://www.instagram.com/hw_ceramiques?igsh=MW5vczc0NW8xcGh2Yw=

Guesnain 59287 Nord Hauts-de-France +33 3 59 66 00 60

English :

Come and do your Christmas shopping at the Musette Christmas Market!

The program includes craftsmen, designers and gourmet stalls for a magical weekend:

# Ludivine de Guesnain

Gingerbread and gourmet cookies + Heated cushions https://www.instagram.com/1_2_3_cuisinons_chez_toi/

# Yann from Douai

Small-format watercolors of the region

https://www.facebook.com/profile.php?id=100082834655147

# Colette from Courchelette

Handmade jewelry in crystal beads and other materials

# Dominique (Muse Édition) from Douai

Books

# Nathalie from Douai

Ceramist

https://www.facebook.com/share/19qNzUjSaU/

# Agnès de Douai

Handcrafted pottery

# Jean de Douai

Bracelets in natural gemstone beads, raw wood beads and waxed cotton lace

https://www.pierres-et-coton.com/

# Éditions du Rouleau à Douai

Micro editions, Artist’s books, Book-objects, collective

https://editionsdurouleau.wordpress.com/

# Lucie de Douai

Drawings, engravings…



(Saturday only)

# Catherine de Anhiers

Enamel jewelry on copper

https://www.instagram.com/catherine.turz?igsh=MW1yZzA1dWI1aDl5bQ==

(Saturday only)

# Hélène de Douai

Ornamental and utilitarian objects and stoneware jewelry

https://www.instagram.com/hw_ceramiques?igsh=MW5vczc0NW8xcGh2Yw=

L’événement Marché artisanal de Noël à la Musette à Guesnain Guesnain a été mis à jour le 2025-12-03 par Office de tourisme du Douaisis