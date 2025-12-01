Marché artisanal de Noël à Martigues Jonquières Martigues

Marché artisanal de Noël à Martigues

Jeudi 11 décembre 2025 de 10h à 19h.

Vendredi 12 décembre 2025 de 15h à 19h.

Du samedi 13 au dimanche 14 décembre 2025 de 10h à 19h.

Du lundi 15 au mardi 16 décembre 2025 de 15h à 19h.

Du 17/12 au 23/12/2025 tous les jours de 10h à 19h.

Mercredi 24 décembre 2025 de 10h à 17h. Jonquières Esplanade des Belges Martigues Bouches-du-Rhône

Début : 2025-12-11 10:00:00

fin : 2025-12-14 19:00:00

Date(s) :

2025-12-11 2025-12-12 2025-12-13 2025-12-15 2025-12-17 2025-12-24

Dans le cadre de la Féerie de Noël à Martigues, le marché est installé au cœur du centre ville de Jonquières, sur l’esplanade des Belges. Flâner dans les allées du Marché de Noël pour trouver des idées de cadeaux ou tout simplement vous faire plaisir.Familles

Il comptera une vingtaine de chalets proposant des produits de décoration, produits artisanaux et de bouche en rapport avec les fêtes de fin d’année.

Foies gras, produits corses, confiseries, beignets, produits bretons, idées cadeaux, jeux et jouets en bois, santons… .

Jonquières Esplanade des Belges Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 42 31 10 info@martigues-tourisme.com

English :

As part of the Féerie de Noël à Martigues, the market is set up in the heart of Jonquières town centre, on the Esplanade des Belges. Stroll through the aisles of the Christmas Market to find gift ideas or simply to treat yourself.

German :

Im Rahmen des Weihnachtszaubers in Martigues wird der Markt im Herzen des Stadtzentrums von Jonquières, auf der Esplanade des Belges, aufgebaut. Schlendern Sie durch die Gänge des Weihnachtsmarktes, um Geschenkideen zu finden oder sich einfach selbst eine Freude zu machen.

Italiano :

Nell’ambito della Féerie de Noël à Martigues, il mercatino è allestito nel cuore del centro di Jonquières, sull’Esplanade des Belges. Passeggiate tra i corridoi del mercatino di Natale per trovare idee regalo o semplicemente per regalarvi qualcosa.

Espanol :

En el marco de la Féerie de Noël à Martigues, el mercado se instala en pleno centro de Jonquières, en la Esplanade des Belges. Pasee por los pasillos del Mercado de Navidad para encontrar ideas de regalo o simplemente para darse un capricho.

