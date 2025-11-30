Marché artisanal de Noël à Vandrimare Vandrimare
Rue des Écoles Vandrimare Eure
Début : 2025-11-30 10:00:00
fin : 2025-11-30 18:00:00
2025-11-30
La FLEP de Vandrimare organise un marché artisanal de Noël le dimanche 30 novembre 2025, de nombreux exposants participeront.
✨ Marché de Noël Dimanche 30 novembre de 10h à 18h ✨
Notez bien la date dans vos agendas ! ️
Venez vivre la magie de Noël lors de notre grand marché artisanal avec
️ Des artisans locaux à gogo cosmétiques, bijoux, créations personnalisées, bougies, herboristes, gourmandises et bien plus encore !
️ Buvette et restauration sur place réservation obligatoire pour les repas
Des surprises toute la journée, avec la présence exceptionnelle du Père Noël … et de Stitch & Angel pour une séance photo inoubliable
Restez connectés, d’autres infos arrivent très bientôt ! .
Rue des Écoles Vandrimare 27380 Eure Normandie +33 6 82 17 46 85 flepvandrimare@gmail.com
