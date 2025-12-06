Marché artisanal de Noël Haguenau
Marché artisanal de Noël Haguenau samedi 6 décembre 2025.
Marché artisanal de Noël
204 Grand Rue Haguenau Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Début : Samedi 2025-12-06 10:00:00
fin : 2025-12-06 17:00:00
Date(s) :
2025-12-06
L’Association Montessori Haguenau vous invite à son marché de Noël artisanal Bijoux, savons, créations en bois, décorations de Noël, livres, poteries, confiseries, épicerie fine, miel…
Visite de St Nicolas, stand maquillage et plein d’autres surprises pour les enfants
Vous trouverez également un coin café, vin chaud et gourmandises pour passer un bon moment en famille 0 .
204 Grand Rue Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 9 73 57 86 17
English :
The Association Montessori Haguenau invites you to its Christmas craft market: jewelry, soaps, wooden creations, Christmas decorations, books, pottery, confectionery, delicatessen, honey…
German :
Die Association Montessori Haguenau lädt Sie zu ihrem handwerklichen Weihnachtsmarkt ein: Schmuck, Seifen, Holzkreationen, Weihnachtsdekorationen, Bücher, Töpferwaren, Süßigkeiten, Feinkost, Honig…
Italiano :
L’Associazione Montessori Haguenau vi invita al suo mercatino di Natale: gioielli, saponi, creazioni in legno, decorazioni natalizie, libri, ceramiche, dolciumi, gastronomia, miele…
Espanol :
La Asociación Montessori Haguenau le invita a su mercadillo navideño de artesanía: bisutería, jabones, creaciones en madera, adornos navideños, libros, cerámica, confitería, delicatessen, miel…
L’événement Marché artisanal de Noël Haguenau a été mis à jour le 2025-10-16 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau