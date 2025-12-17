Marché artisanal de Noël La Rochefoucauld-en-Angoumois

Marché artisanal de Noël

Place Rondinaud La Rochefoucauld-en-Angoumois Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20

fin : 2025-12-21

Date(s) :

2025-12-20

Un village dédié aux artisans et créateurs ouvert au public les 13 et 14 puis 20 et 21 décembre 2025, pour les fêtes de fin d’année.

Place Rondinaud La Rochefoucauld-en-Angoumois 16110 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 62 02 61 accueil@larochefoucaldenangoumois.fr

English :

A village dedicated to artisans and creators open to the public on December 13 and 14, then December 20 and 21, 2025, for the festive season.

