Marché artisanal de Noël Salle socio culturelle de Soing Soing-Cubry-Charentenay

Marché artisanal de Noël

Salle socio culturelle de Soing Rue de la Creuse Soing-Cubry-Charentenay Haute-Saône

2025-12-07 10:00:00

2025-12-07 18:00:00

2025-12-07

Marché artisanal de Noël. Venez faire vos achats de Noël auprès d’artisans et créateurs locaux. Nombreux exposants. Le père Noël viendra nous faire un petit coucou vers 16h00. .

Salle socio culturelle de Soing Rue de la Creuse Soing-Cubry-Charentenay 70130 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté domicalatche@gmail.com

