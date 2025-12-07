Marché artisanal de Noël Salle socio culturelle de Soing Soing-Cubry-Charentenay
Salle socio culturelle de Soing Rue de la Creuse Soing-Cubry-Charentenay Haute-Saône
Gratuit
Début : 2025-12-07 10:00:00
fin : 2025-12-07 18:00:00
2025-12-07
Marché artisanal de Noël. Venez faire vos achats de Noël auprès d’artisans et créateurs locaux. Nombreux exposants. Le père Noël viendra nous faire un petit coucou vers 16h00. .
Salle socio culturelle de Soing Rue de la Creuse Soing-Cubry-Charentenay 70130 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté domicalatche@gmail.com
