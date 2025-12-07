Marché artisanal de Noël La Ruche Vallorcine

Marché artisanal de Noël

La Ruche Chef Lieu Vallorcine Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07 10:00:00

fin : 2025-12-07 17:00:00

Date(s) :

2025-12-07

Le Comité des Fêtes et l’office de tourisme de Vallorcine organisent le marché artisanal de Noël à la salle de la Ruche et au pôle culturel.

La Ruche Chef Lieu Vallorcine 74660 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 54 60 71 info@vallorcine.com

English :

The Comité des Fêtes and the Vallorcine tourist office are organizing a Christmas craft market at the Salle de la Ruche and the cultural center.

German :

Das Festkomitee und das Tourismusbüro von Vallorcine organisieren den kunsthandwerklichen Weihnachtsmarkt im Salle de la Ruche und im Kulturpol.

Italiano :

Il Comité des Fêtes e l’Ufficio del Turismo di Vallorcine organizzano un mercatino di artigianato natalizio presso la Salle de la Ruche e il centro culturale.

Espanol :

El Comité des Fêtes y la Oficina de Turismo de Vallorcine organizan un mercado navideño de artesanía en la Salle de la Ruche y el centro cultural.

