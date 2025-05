Marché artisanal de Saint Loup Terrier – Saint-Loup-Terrier, 21 juin 2025 07:00, Saint-Loup-Terrier.

Ardennes

Marché artisanal de Saint Loup Terrier Saint-Loup-Terrier

Début : 2025-06-21

fin : 2025-06-21

2025-06-21

Venez explorer les talents des artisans, créateurs et producteurs locaux tout au long de la journée. Deux concerts sont prévus pour célébrer la musique ensemble, à 16h et 17h30.

Saint-Loup-Terrier 08130 Ardennes Grand Est +33 6 61 53 09 08 saintloupanimation@gmail.com

English :

Come and explore the talents of local artisans, creators and producers all day long. Two concerts are scheduled to celebrate music together, at 4pm and 5:30pm.

German :

Entdecken Sie den ganzen Tag lang die Talente der lokalen Handwerker, Designer und Produzenten. Um 16 Uhr und 17:30 Uhr finden zwei Konzerte statt, um gemeinsam die Musik zu feiern.

Italiano :

Venite a scoprire il talento di artigiani, creatori e produttori locali per tutto il giorno. Ci saranno due concerti per celebrare la musica insieme, alle 16.00 e alle 17.30.

Espanol :

Venga a descubrir el talento de los artesanos, creadores y productores locales durante todo el día. Habrá dos conciertos para celebrar juntos la música, a las 16:00 y a las 17:30.

