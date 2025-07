Marché Artisanal des Arts de Beaux et vide grenier Beaux

Marché Artisanal des Arts de Beaux et vide grenier

Salle Polyvalente Beaux Haute-Loire

Début : Samedi 2025-08-09 09:00:00

fin : 2025-08-10 18:00:00

2025-08-09

Des artistes et des artisans rassemblés ce week-end à la salle polyvalente !

Salle Polyvalente Beaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 81 07 10 47

English :

Artists and craftsmen gather this weekend at the Salle Polyvalente!

German :

Künstler und Handwerker versammeln sich dieses Wochenende in der Mehrzweckhalle!

Italiano :

Questo fine settimana, artisti e artigiani si riuniranno alla Salle Polyvalente!

Espanol :

Artistas y artesanos se reúnen este fin de semana en la Sala Polivalente

