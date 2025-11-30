Marché artisanal des producteurs et des créateurs Salle Jean-Claude Frétigny Pissy-Pôville

Marché artisanal des producteurs et des créateurs

Salle Jean-Claude Frétigny Rue de l’École Pissy-Pôville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-30 10:00:00

fin : 2025-11-30 18:00:00

Date(s) :

2025-11-30

Le comité des fêtes de Pissy-Pôville organise son Marché artisanal des producteurs et des créateurs le dimanche 30 novembre.

Venez voir les bijoux et les créations couture des artisans locaux et déguster les produits frais, les chocolats et vins et des producteurs de nos régions.

Point de restauration et buvette sur place. .

Salle Jean-Claude Frétigny Rue de l’École Pissy-Pôville 76360 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 91 23 37 landreauphilippe@yahoo.fr

