AGENDA · Trégastel
Marché artisanal du Bourg Jardin du presbytère Trégastel
dimanche 2 août 2026 · Jardin du presbytère · Trégastel
Informations pratiques
Trégastel
Marché artisanal du Bourg
Jardin du presbytère 1 Route du Calvaire Trégastel Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 10:00:00
fin : 2026-08-02 18:00:00
Date(s) :
2026-08-02
Le comité des fêtes du bourg organise son marché artisanal à l’ancien presbytère de Trégastel.
Une quarantaine d exposants sera présent .
Jardin du presbytère 1 Route du Calvaire Trégastel 22730 Côtes-d’Armor Bretagne
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English :
L’événement Marché artisanal du Bourg Trégastel a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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