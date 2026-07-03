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AGENDA · Trégastel

Marché artisanal du Bourg Jardin du presbytère Trégastel

dimanche 2 août 2026 · Jardin du presbytère · Trégastel

Informations pratiques

Début
dimanche 2 août 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Jardin du presbytère
Adresse
1 Route du Calvaire
Ville
22730 Trégastel
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Trégastel

Marché artisanal du Bourg

Jardin du presbytère 1 Route du Calvaire Trégastel Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 10:00:00
fin : 2026-08-02 18:00:00

Date(s) :
2026-08-02

Le comité des fêtes du bourg organise son marché artisanal à l’ancien presbytère de Trégastel.
Une quarantaine d exposants sera présent   .

Jardin du presbytère 1 Route du Calvaire Trégastel 22730 Côtes-d’Armor Bretagne  

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English :

L’événement Marché artisanal du Bourg Trégastel a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose

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