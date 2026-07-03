Marché artisanal du Bourg Jardin du presbytère Trégastel

Informations pratiques

Trégastel

Marché artisanal du Bourg

Jardin du presbytère 1 Route du Calvaire Trégastel Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 10:00:00

fin : 2026-08-02 18:00:00

Date(s) :

2026-08-02

Le comité des fêtes du bourg organise son marché artisanal à l’ancien presbytère de Trégastel.

Une quarantaine d exposants sera présent .

Jardin du presbytère 1 Route du Calvaire Trégastel 22730 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Marché artisanal du Bourg Trégastel a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose