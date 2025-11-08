Marche artisanal du textile sous toutes ses formes Ouistreham

Marche artisanal du textile sous toutes ses formes

Une douzaine d’exposants se réunissent pour partager leur passion du textile sous toutes ses formes laine, soie, lin, coton, dentelle et bien d’autres matières encore.

Entre savoir-faire traditionnels et créations contemporaines, ils vous feront découvrir la richesse et la diversité du travail du fil — du tissage à la couture, en passant par la teinture, le tricot ou la broderie.

Un rendez-vous convivial pour échanger, admirer et s’inspirer auprès d’artisans et de créateurs passionnés. .

Place Lemarignier Ouistreham 14150 Calvados Normandie +33 6 80 41 54 61 josiane78200@aol.com

English : Marche artisanal du textile sous toutes ses formes

A dozen exhibitors all focusing on textiles: wool, silk, linen, lace, etc….

German : Marche artisanal du textile sous toutes ses formes

Ein Dutzend Aussteller, die sich alle um Textilien gruppieren: Wolle, Seide, Leinen, Spitzen usw…..

Italiano :

Una dozzina di espositori tutti incentrati sul tessile: lana, seta, lino, pizzo, ecc….

Espanol :

Una docena de expositores, todos ellos dedicados al sector textil: lana, seda, lino, encaje, etc. ….

