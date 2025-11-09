Marché artisanal

Embreville Somme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-09 08:00:00

fin : 2025-11-09 18:00:00

Date(s) :

2025-11-09

Artisanat et gourmandises

5€ la table

8€ les deux tables

12€ les trois tables

Organisé par le Comité des Fêtes d’Embreville .

Embreville 80570 Somme Hauts-de-France +33 6 80 70 04 21

