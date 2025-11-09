Marché artisanal Embreville
Marché artisanal Embreville dimanche 9 novembre 2025.
Marché artisanal
Embreville Somme
Début : 2025-11-09 08:00:00
fin : 2025-11-09 18:00:00
2025-11-09
Artisanat et gourmandises
5€ la table
8€ les deux tables
12€ les trois tables
Organisé par le Comité des Fêtes d’Embreville .
Embreville 80570 Somme Hauts-de-France +33 6 80 70 04 21
